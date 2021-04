Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de Britse justitie onzorgvuldig omgaat met informatie over het hacken van de versleutelde communicatiedienst EncroChat. Dat blijkt uit een brief van het Landelijk Parket van het OM, die is ingezien door NRC.

Er zijn tussen Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk afspraken gemaakt over de techniek die bij de hack gebruikt is. Die is door Frankrijk bestempeld als militair staatsgeheim en details mogen daarom niet worden gedeeld. Dat hebben de Britten in rechtszaken wel gedaan, stelt het OM. Daardoor zou het vertrouwen tussen Nederlandse en Franse opsporingsautoriteiten en de Britten zijn geschaad.

Dankzij de hack op EncroChat kregen opsporingsdiensten vorig jaar toegang tot tientallen miljoenen berichten van criminelen. Die berichten worden in veel landen, waaronder in Nederland, gebruikt als bewijs in verschillende strafzaken. Advocaten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië stellen vragen over de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van die berichten.

Volgens NRC is de verantwoording voor het gebruik van bewijsmateriaal anders in de verschillende landen. Ook wordt verschillend gekeken naar het schenden van privacy en hoe met een grote hoeveelheid aan informatie moet worden omgegaan. De openheid van de Britten kan volgens de krant verregaande gevolgden hebben voor de toetsing van berichten uit de EncoChat-hack in andere landen.