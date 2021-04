13 procent van de thuiswerkers wordt via bedrijfssoftware gecontroleerd of ze wel of niet aan het werk zijn, blijkt uit een rondvraag van CNV. Volgens de vakbond gaat dat over "ruim een half miljoen mensen". Als het nodig is, zal CNV juridische stappen ondernemen.

Sinds de start van de coronacrisis meer dan een jaar geleden werkt zowat iedereen thuis om de verspreiding van de pandemie terug te dringen. Werkgevers verliezen daardoor deels de controle op hun personeel en lijken het moeilijk vinden om dat uit handen te geven.

Uit onderzoek van de vakbond CNV bij twaalfhonderd thuiswerkers blijkt namelijk dat 13 procent van hen in de gaten zou worden gehouden met controlesoftware. "En waarschijnlijk ligt het echte getal nog veel hoger omdat niet iedereen zijn bedrijfssoftware goed kent", zegt voorzitter Piet Fortuin.

CNV ziet de monitoring vooral in de callcenterbranche, maar benadrukt dat het in alle sectoren gebeurt.

Regels verbonden aan monitoring van werknemers

Monitoring van werknemers is niet verboden, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet de werkgever er een legitieme reden voor hebben die de belangen en rechten van het personeel, zoals hun privacy, overstijgt. Ook moet het personeel steeds op de hoogte gebracht worden.

Heimelijke controle mag ook, maar enkel als er een ernstig vermoeden van fraude of iets dergelijks is. Als leden een klacht indienen bij CNV, gaat de organisatie praten met werkgevers en indien nodig zullen er juridische stappen ondernomen worden, klinkt het.

Uit het CNV-onderzoek blijkt verder dat 60 procent van de thuiswerkers zich eenzamer voelt dan een jaar geleden en dat 40 procent oogklachten heeft door lang te werken met een beeldscherm. De vakbond raadt mensen aan om genoeg naar buiten te gaan zodat ze niet de hele dag naar een scherm zitten te kijken.