LinkedIn heeft bevestigd dat informatie van leden online te koop wordt aangeboden. Cybernews schreef eerder deze week dat het om informatie van 500 miljoen mensen gaat. Het nieuws volgt dagen nadat data van 533 miljoen Facebook-gebruikers online werden gezet.

Volgens de anonieme verkoper gaat het om gegevens zoals gebruikersnamen, e-mailadressen en telefoonnummers. Van de 500 miljoen gegevens uit het pakket zijn er twee miljoen als voorbeeld vrijgegeven.

LinkedIn zegt de data te hebben bekeken en concludeert dat het niet alleen om LinkedIn-gegevens gaat. "We hebben de set met vermeende LinkedIn-data onderzocht en concluderen dat de informatie van verschillende websites en bedrijven afkomstig is", schrijft het bedrijf. Welke andere sites en bedrijven dat zijn, is niet bekend.

Bij de gegevens van LinkedIn-profielen gaat het volgens het bedrijf om informatie die openbaar beschikbaar was. "Die openbare informatie lijkt van LinkedIn te zijn gekopieerd. Maar dit is geen datalek en er zijn, op basis van wat wij hebben gevonden, geen privégegevens gelekt."

Volgens het bedrijf is het kopiëren en opslaan van de gegevens (ook wel bekend als scraping) verboden. "Als mensen data van onze leden proberen te kopiëren en daar iets mee willen doen wat niet door LinkedIn of onze gebruikers is goedgekeurd, houden we hen daarvoor verantwoordelijk."

Het is niet duidelijk of LinkedIn gebruikers gaat waarschuwen dat hun gegevens mogelijk te koop staan. Facebook zei eerder dat niet te doen en raadde gebruikers aan hun privacy-instellingen na te lopen. In Italië is de toezichthouder een onderzoek gestart naar LinkedIn, schrijft Bloomberg.