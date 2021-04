Facebook, Messenger en Instagram was donderdagavond ruim anderhalf uur niet bereikbaar vanwege een wereldwijde storing. Bij Allestoringen.nl kwamen tienduizenden meldingen binnen van gebruikers. Even na middernacht was de storing opgelost.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de storing was. Gebruikers hadden problemen met het verversen van de tijdlijn en het uploaden van foto's. De storing begon rond 23.15 uur en was omstreeks 00.30 uur verholpen.

Het Amerikaanse techbedrijf bevestigde de storing op de pagina voor adverteerders. De diensten komen nu langzaam weer op gang.

Drie weken geleden waren de sociale netwerken ook al enige tijd onbereikbaar. Toen was de oorzaak een technisch probleem.

WhatsApp, dat ook deel uitmaakt van Facebook, leek donderdag niet te zijn getroffen door de storing.