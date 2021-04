Het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX ziet nog altijd een forse toename van het dataverkeer. Woensdagavond werd er zelfs een nieuw record behaald: er werd 10 terabit per seconde verwerkt.

De AMS-IX is een groot knooppunt van internetverkeer in Nederland. Een groot deel van het internetverkeer met het buitenland en de gegevensstroom tussen Nederlandse internetproviders wordt afgehandeld via het netwerk van AMS-IX.

Volgens AMS-IX neemt het internetverkeer al geruime tijd behoorlijk toe vanwege de coronapandemie. In maart vorig jaar werd al een piek gehaald van 8 terabit per seconde en in november vorig jaar 9 terabit per seconde.

"Door de pandemie is er sprake van internetgroei die doet denken aan het einde van de jaren negentig", aldus CEO Peter van Burgel. "Vorig jaar hebben we ruim 35 procent meer internetverkeer afgehandeld en ook dit jaar gaan we deze eerste maanden die kant op. Het zijn onzekere tijden, maar je kan er zeker van zijn dat het internetverkeer blijft toenemen."