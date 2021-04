Wat is het de beste superzoom compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met het woord 'compact' lijkt het alsof het om een kleinere camera gaat, maar dat is bij superzoom compactcamera's niet het geval. Deze camera's zijn vaak juist wat groter. Compact betekent hier dat de camera een vaste lens heeft.

Ver inzoomen is waar het bij deze camera's om draait. Het zoombereik verschilt per camera, maar een zoombereik van 16x is het minimum. Camera's met een groot zoombereik hebben een wat kleinere beeldsensor, en dat zorgt vaak voor mindere beeldkwaliteit. Het is dus belangrijk om de juiste balans te kiezen.

De Consumentenbond test voortdurend fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, bediening en snelheid. Er zijn 162 verschillende camera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie superzoom compactcamera's komt een camera van Sony als Beste uit de Test. Een camera van Panasonic is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sony Cyber-shot DSC-RX10 III

Dit model van Sony is al lange tijd op de markt. Hij wint het nog altijd van zijn concurrenten. Er is inmiddels ook een opvolger, de RX10 IV. Deze scoort net iets lager dan de RX10 III, en is daarom geen Beste uit de Test. Maar de resultaten verschillen nauwelijks. De opvolger is overigens wel honderden euro's duurder.

Deze Sony is sowieso geen goedkope camera. Maar het is wel de beste superzoom uit de test. Hij scoort op bijna alle onderdelen goed tot zeer goed.

De grote ingebouwde zoeker werkt prettig en door de grote beeldsensor hebben je foto's een prima fotokwaliteit. Vooral bij normaal licht. Daarnaast is ook de film- en videokwaliteit zeer goed. Filmen kan in 4K.

Ook de bediening gaat soepel. De knoppen zijn slim geplaatst en de camera is stevig en voelt goed aan. Het scherm is draaibaar en het menu zit logisch in elkaar. Er zit een klein schermpje aan de bovenkant waarop je de instelling van de zoeker kunt zien.

Een nadeel is dat het scherm geen aanraakscherm is. Daarnaast is de camera ook erg zwaar. Hij weegt meer dan 1 kilo.

Beste Koop: Panasonic Lumix DC-FZ82

Vind je ruim 1.000 euro toch iets te duur, dan kan deze camera van Panasonic een goed alternatief zijn. Hij is ook al wat langer op de markt, maar heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Wat opvalt is dat het zoombereik erg groot is. Een stuk groter zelfs dan bij de Sony. Maar helaas lever je wel in op beeldkwaliteit. De kwaliteit is overigens nog steeds voldoende en je maakt best aardige foto's met deze camera. Maar als er weinig licht is, werkt deze camera toch iets minder goed.

Filmen in 4K kan ook met deze camera. Op dat punt scoort hij ruim voldoende.

De bediening van de camera werkt prettig en hij ligt goed in de hand. Het scherm is goed en kun je, in tegenstelling tot de Sony, bedienen met aanraking. Hij is met een gewicht van krap 650 gram een stuk lichter dan de Sony, maar de body kan wel wat 'plastic' aanvoelen.

