Een volledige berichtenapp die bedoeld is voor maar twee personen en een indrukwekkende Apple Arcade-game van de mensen achter Final Fantasy. Dit zijn de apps van de week.

Adelee

In berichtenapps heb je meestal verschillende gesprekken met meerdere personen. Het gesprek met je partner zit dan tussen al die andere gesprekken gepropt. Dat is jammer, vonden de makers van de nieuwe berichten-app Adelee. Deze app is speciaal gemaakt voor twee personen en niemand anders.

Met Adelee kun je een hoofdgesprek scheiden van de dagelijkse rompslomp. Gesprekken over de boodschappen, huishoudelijke taken, de kinderen of vakanties bundel je in losse onderwerpen op een aparte pagina. De app heeft tevens een fotoalbum, zodat niet alle foto's het berichtenscherm opvullen.

De app lijkt voornamelijk bedoeld te zijn voor partners, maar kan natuurlijk ook worden gebruikt door bijvoorbeeld goede vrienden. Twee personen is op dit moment echter wel het maximum.

Een belangrijke kanttekening is dat Adelee nog geen end-to-end-encryptie aanbiedt, maar de makers van de app stellen daar wel aan te werken. Ook staat er een Android-app in de planning.

Download Adelee voor iOS (gratis)

Actuflow

De app Actuflow helpt je om minder doelloos met je smartphone bezig te zijn. Met deze app geïnstalleerd, word je elke keer bij het oppakken van je smartphone gevraagd wat je intentie is. Het doel van de app is om je op deze manier gefocust te houden.

Na het oppakken van de smartphone laat je bijvoorbeeld weten dat je dit doet om een foto te maken, te bellen, een artikel te lezen of iets op te zoeken. Daarnaast kan je laten weten na hoeveel minuten je herinnerd wil worden over deze intentie.

Als de tijd voorbij is, herinnert de app je eraan waarom je de telefoon hebt opgepakt, om je ervan te weerhouden te lang op sociale media te blijven scrollen. Na afloop laat je voor je persoonlijke statistieken weten of je jouw doel hebt behaald met of zonder afleiding.

Download Actuflow voor iOS (1,09 euro) en Android (gratis)

Fantasian

Final Fantasy, maar dan net een beetje anders. Zo voelt het nieuwe rollenspel Fantasian, exclusief speelbaar via Apple Arcade op iOS. De vergelijking met Final Fantasy komt niet uit de lucht vallen. Studio Mistwalker staat namelijk onder leiding van Hironobu Sakaguchi, die op zijn beurt weer aan de wieg stond van de Final Fantasy-serie.

Ben je bekend met de beroemde rollenspellenreeks, dan weet je ongeveer wat je van Fantasian kunt verwachten. Monsters die uit het niets lijken te verschijnen, gevechten waarin de speler en de vijand omstebeurt hun aanvallen doen en steden waarin je met allerlei personages kunt praten.

De Final Fantasy-reeks heeft laten zien hoe er met deze basis genoeg diversiteit in verhalen en stijlen aangebracht kan worden. In Fantasian neem je de rol aan van Leo, een krijger die zijn geheugen is kwijtgeraakt. Samen met nieuwe vrienden gaat hij op pad om zijn herinneringen terug te vinden en de wereld te redden van een mechanisch infectie.

Fantasian valt voornamelijk op door de unieke stijl. De omgeving is gemaakt uit gedetailleerde diorama's waar de gamepersonages doorheen lopen.

Download Fantasian voor iOS (gratis bij Apple Arcade-abonnement)