De Erasmus Universiteit Rotterdam moet stoppen met het verplichten van een tweede camera tijdens online examens, vinden studenten van de universiteitsraad. De studenten dreigen met een rechtszaak als dat niet gebeurt, schrijft NRC donderdag.

Studenten die thuis een tentamen maken, moeten zichzelf van de universiteit van zowel de voor- als achterkant filmen met een webcam en smartphone. Met behulp van zogeheten proctoring software kunnen onderwijsinstellingen meekijken tijdens tentamens, om te voorkomen dat er wordt gespiekt. Veel scholen en universiteiten maken gebruik van deze software sinds leerlingen en studenten thuiszitten vanwege het coronavirus.

De Erasmus Universiteit is de enige universiteit die een tweede camera verplicht tijdens tentamens. Het bestuur zegt dat het nodig is, omdat zonder die tweede camera gefraudeerd kan worden met een spiekbriefje op of achter het computerscherm.

Eind januari schreven studenten uit de universiteitsraad in een open brief dat ze het daar niet mee eens zijn. "Proctoring verhoogt de stress bij studenten tijdens tentamens en kan voelen als privacyinbreuk in deze toch al moeilijke tijden", schreven ze. Bijna achthonderd mensen ondertekenden de brief.

Het zou niet voor het eerst zijn dat proctoring tot een rechtszaak leidt. In juni vorig jaar spande de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam een zaak aan tegen de universiteit. De rechter oordeelde toen dat er geen onrechtmatige inbreuk op de privacy van studenten werd gemaakt.