Twitter geeft het Amerikaanse Nationaal Archief geen toestemming om tweets van de voormalige president Donald Trump opnieuw op Twitter te zetten. Dat meldt Politico. Trump werd in januari van Twitter verbannen, waardoor tweets op zijn pagina ook niet meer zichtbaar zijn.

National Archives and Records Administration (NARA) is een overheidsinstantie die archieven maakt van bestanden met een historisch belang. Daar horen ook tweets van prominent overheidspersoneel bij. Zo zijn ook tweets van het officiële presidentsaccount van Trump (dat hij zelf niet gebruikte) gearchiveerd, evenals berichten van zijn vrouw Melania Trump.

Maar een archief van Trumps tweets is op Twitter niet toegestaan. "Omdat we @realDonaldTrump permanent hebben geschorst, verschijnen berichten van het account niet meer op Twitter", zegt een woordvoerder van het socialemediabedrijf. "Het maakt daarbij niet uit hoe het Nationaal Archief de tweets wil presenteren."

Het besluit van Twitter zal naar alle waarschijnlijkheid meer olie op het vuur gooien in de discussie over de macht van techbedrijven in het publieke debat. Met name de Republikeinen klagen al geruime tijd dat de bedrijven uit Silicon Valley vooral conservatieven de mond snoeren.

Een woordvoerder van NARA zei eerder dat "gezocht wordt naar de beste manier" om de tweets van het account @realDonaldTrump voor het nageslacht te bewaren. De overheidsinstantie wil aan Twitter overlaten of de berichten ook weer op dat sociale medium te zien zullen zijn.