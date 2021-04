Facebook test zijn eerste concurrent voor de populaire iPhone-app Clubhouse. De dienst heet Hotline en kan door mensen worden gebruikt om met elkaar te praten, terwijl 'het publiek' luistert en vragen kan stellen. Hotline werkt net als Clubhouse met audiogesprekken, maar het is ook mogelijk om met beeld te streamen.

De dienst is gemaakt door een team binnen Facebook dat experimentele producten bouwt. Inmiddels is de website online en kunnen (Amerikaanse) gebruikers zich op een wachtlijst laten plaatsen. In Nederland werkt de dienst nog niet. Volgens TechCrunch heeft Facebook ontwerpen voor een mobiele versie van de app gemaakt, maar die is nog niet in gebruik.

Net als in Clubhouse worden sprekers in Hotline uitgelicht en is dankzij profielfoto's te zien wie er meeluisteren. Anders dan op Clubhouse kunnen mensen via een tekstbericht een vraag stellen aan de sprekers. Ook kunnen sprekers hun camera aanzetten zodat ze voor het publiek te zien zijn en kunnen sessies opgenomen worden.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen TechCrunch dat Hotline met name is gericht op Q&A's met experts in verschillende vakgebieden. Zij kunnen mensen in hetzelfde of een ander vakgebied dingen leren via de dienst.