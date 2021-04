Videostreamingdienst Twitch gaat voortaan niet alleen wangedrag op zijn site aanpakken, maar ook hatelijk gedrag dat buiten Twitch plaatsvindt. Het bedrijf zegt dat dit nieuwe beleid nodig is om de dienst veiliger te maken voor gebruikers.

In een e-mail aan gebruikers legt de videodienst zijn nieuwe beleid uit. Volgens Twitch zijn er twee categorieën van wangedrag buiten de dienst waar het bedrijf naar handelt.

Nieuw is de categorie die gaat over wangedrag buiten de dienst dat geen verband houdt met een incident op Twitch, maar wat wel een "aanzienlijk risico vormt" voor andere gebruikers. "Dit omvat onder meer overduidelijk hatelijke en schadelijke handelingen, waaronder dreiging van massaal geweld, en het leiderschap of lidmaatschap van een haatgroep."

De andere categorie bestond al, die slaat op intimidatie buiten de dienst om, die wel aan een incident op Twitch verbonden is. Denk aan intimiderend gedrag op Facebook nadat ruzie ontstond tijdens een livestream op Twitch.

Om dit soort gedrag te onderzoeken en te bestraffen, heeft Twitch een extern advocatenkantoor in de arm genomen dat ervaring heeft op dit gebied. Welk kantoor dat is, maakte de videodienst niet bekend.

Twitch noemt het een "nieuwe en atypische benadering voor zowel Twitch als de branche in het algemeen" om consequenties van wangedrag buiten de site door te voeren op Twitch. Maar de dienst gelooft dat het cruciaal is om te doen. "Met jullie feedback zullen we dit beleid evalueren en manieren vinden om het in de toekomst te verbeteren."