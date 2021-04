De bekende privacyactivist Max Schrems heeft in Frankrijk met zijn lobbygroep NOYB een klacht ingediend tegen Google, vanwege het schenden van Europese privacyregels bij advertenties. Volgens Schrems vraagt Google geen toestemming om gebruikers te volgen voor het aanbieden van gepersonaliseerde reclames (pdf).

De reclametool die Google op Android-telefoons gebruikt, wordt door NOYB omschreven als een digitale kentekenplaat. "Elke actie die een gebruiker uitvoert, kan aan dit kenteken worden verbonden en worden gebruikt om een gebruikersprofiel op te stellen", schrijft de groep. "Dit kan daarna gebruikt worden bij het voorschotelen van gepersonaliseerde advertenties." Hiervoor is volgens NOYB uitdrukkelijk toestemming van de gebruiker nodig.

De stichting zegt dat het programma niet alleen zonder toestemming geïnstalleerd wordt, maar dat het voor gebruikers ook niet mogelijk is om de tool en het digitale kenteken volledig te wissen. Door een klacht in te dienen bij de Franse toezichthouder CNIL hoopt NOYB dat er actie wordt ondernomen tegen Google, bijvoorbeeld in de vorm van boetes.

Schrems nam eerder al Apple op de korrel vanwege een vergelijkbare zaak, waarin Apple iPhone-gebruikers zonder toestemming zou volgen. Hierover diende hij klachten in bij Oostenrijkse en Spaanse toezichthouders.

De privacyactivist kreeg het in 2020 voor elkaar om een privacyverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie ongeldig te laten verklaren door het Europees Hof. Dat verdrag voldeed niet aan de Europese wet.