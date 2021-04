Telefoonnummers van 5,4 miljoen Nederlanders werden afgelopen weekend online gezet, nadat ze in 2019 werden buitgemaakt. Facebook waarschuwt in een reactie: pas op met wat je openbaar deelt. Wat weet het netwerk eigenlijk van jou en hoe beperk je wat anderen kunnen zien?

Facebook reageerde dinsdag op berichtgeving van afgelopen weekend, waaruit bleek dat informatie van 530 miljoen Facebook-gebruikers opnieuw online terecht was gekomen. Daaronder waren zo'n 5,4 miljoen telefoonnummers van Nederlanders. De gegevens kwamen uit een lek uit 2019.

De informatie werd in de periode voor september 2019 van Facebook-profielen gehaald en verzameld. Facebook zegt - nadat de informatie al was gelekt - actie te hebben ondernomen, maar adviseert mensen daarnaast om zelf ook goed na te denken over wat ze online delen.

Veel mensen hebben al jaren een profiel op Facebook. Daarom weet je misschien niet meer wat je ooit aan informatie hebt ingevuld en wat je dus met het bedrijf (en anderen) deelt. In het scherm Privacycontrole op Facebook kun je alles nalopen en aanpassen.

Op de pagina kun je bijvoorbeeld instellen wie kan zien wat je deelt. Dat gaat niet alleen om telefoonnummers en e-mailadressen, maar ook over gevolgde opleidingen, werk en woonplaats. In het venster kies je er bijvoorbeeld voor dat iedereen op Facebook de informatie mag zien of alleen vrienden. Je kunt ook zorgen dat alleen jij zelf toegang tot de gegevens hebt.

Wil je deze informatie helemaal niet meer delen op Facebook? Dat kan, simpelweg door naar je profiel te gaan en je opgegeven informatie te verwijderen.

Pas verzoeken aan en verwijder gekoppelde apps

In het Privacycontrole-venster kun je daarnaast instellen hoe mensen jou op Facebook kunnen vinden en wie je een vriendschapsverzoek kunnen sturen. Dit kun je instellen op 'iedereen' of op 'vrienden van vrienden'. Daarnaast kun je instellen of mensen je mogen opzoeken op basis van je ingevulde e-mailadres of telefoonnummer.

Bekijk ook de gegevensinstellingen op Facebook. Hier bepaal je welke apps en websites je ooit toegang hebt gegeven tot jouw informatie. Soms lekken Facebook-gegevens via zo'n derde partij, bijvoorbeeld als een gekoppelde app slachtoffer is geworden van een hack.

Hoe Facebook je ook op andere sites blijft volgen

Facebook weet niet alleen dingen van jou die je zelf hebt ingevuld. Het netwerk volgt ook je online bewegingen, zoals bezoekjes die je aan andere websites of apps aflegt. Onderling worden data uitgewisseld, waarmee Facebook een profiel samenstelt om advertenties te laten zien die bij jou passen. Zocht je op een website naar sneakers, dan weet vervolgens ook Facebook van je interesse in nieuwe schoenen, waardoor je ze vanzelf in reclames op het netwerk tegenkomt.

Facebook deelt een overzicht van apps en websites die informatie van jou met Facebook delen. Die apps en sites kun je bekijken, maar ook verwijderen.

Wil je meer inzicht in welke adverteerders op wat voor manier toegang hebben tot jouw Facebook-gegevens, ga dan naar de advertentievoorkeuren. Via dit scherm kun je via de advertentie-instellingen naar 'Categorieën die worden gebruikt om jou te bereiken'. In dat venster klik je door naar een lijst van interesses die Facebook aan jou heeft toebedeeld, bijvoorbeeld 'sport' of 'gitaren'. Deze interesses kun je (een voor een) verwijderen.