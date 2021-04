HMD Global, het elektronicabedrijf dat Nokia-smartphones op de markt brengt, heeft vier nieuwe telefoons aangekondigd die in Nederland worden uitgebracht. Twee van de modellen hebben een batterij die drie dagen zou moeten meegaan, de andere twee modellen zit drie jaar garantie.

HMD Global brengt in totaal zes telefoons uit, die in drie verschillende categorieën vallen. De X-serie vormt het topsegment, de G-serie valt in het middensegment en de C-serie omvat instapmodellen. De goedkoopste C-modellen, de Nokia C20 en de Nokia C10, verschijnen voorlopig nog niet in Nederland.

De duurdere X-serie, die wel in Nederland verkrijgbaar is, wordt gelanceerd met de Nokia X20 en de Nokia X10. Beide telefoons worden aangedreven door een Snapdragon 480-chip van Qualcomm, die 5G ondersteunt. Ook krijgen de smartphones allebei een hd-scherm van 6,7 inch.

Het verschil tussen de telefoons zit in de camera. De Nokia X20 krijgt een frontcamera van 32 megapixel en aan de achterzijde een quad-camera van 64 megapixel. De Nokia X10 is voorzien van een quad-camera van 48 megapixel.

Telefoons worden geleverd zonder opladers

Beide X-telefoons worden geleverd zonder lader. HMD Global wil daarmee "een bijdrage leveren aan de vermindering van de grote hoeveelheid afval die wordt veroorzaakt door telefoonopladers". Er wordt nog wel een USB-kabel meegeleverd.

De X20 komt met een werkgeheugen van 8 GB en een opslag van 128 GB. De telefoon is vanaf mei verkrijgbaar in Nederland en kost 379 euro. De X10 is vanaf juni verkrijgbaar met 6 GB werkgeheugen en 64 GB opslag (309 euro) of 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag (349 euro). De telefoons krijgen drie jaar garantie.

G-serie krijgt telefoons met batterijduur van drie dagen

De G-serie wordt gelanceerd met de Nokia G20 en de Nokia G10. Beide telefoons hebben een batterijduur van drie dagen en een scherm van 6,5 inch. De Nokia G20 krijgt een camera van 48 megapixel en de G10 biedt een drievoudige camera aan de achterzijde.

Beide telefoons verschijnen in juni. De G20 krijgt een werkgeheugen van 4 GB en een opslag van 64 GB en kost 169 euro. De G10 heeft een werkgeheugen van 3 GB en een opslag van 32 GB. Het prijskaartje van het toestel is 139 euro.