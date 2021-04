De Finse telecomgigant Nokia en de Chinese hardwarefabrikant Lenovo hebben de strijdbijl begraven. De twee lagen met elkaar in de clinch over verschillende patenten, maar zouden nu een deal hebben gesloten.

Nokia startte de juridische strijd tegen Lenovo in 2019. Volgens Nokia zou Lenovo op twintig verschillende patenten inbreuk hebben gemaakt door licenties niet te betalen. Er liepen rechtszaken in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Duitsland.

Een Duitse rechtbank oordeelde vorig jaar al dat Lenovo inderdaad inbreuk maakte op één patent van Nokia door zijn licenties niet te betalen. Lenovo staakte vervolgens de verkoop van alle pc's, laptops, tablets en smartphones in Duitsland.

Het ging in het Duitse geval om een licentie voor het gebruik van een videocodec, H.264. Dat is de meestgebruikte videocodec ter wereld, die wordt ingezet voor het maken en afspelen van MPEG-4-videobestanden. Het patent voor sommige onderdelen van deze codec ligt bij Nokia.

Details over de deal die woensdag is gesloten, zijn niet bekendgemaakt. Beide bedrijven weigeren meer informatie prijs te geven. Nokia wil alleen melden dat Lenovo een vergoeding zal betalen aan het Finse bedrijf. Hoe hoog dat bedrag is, is onduidelijk.