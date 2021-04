T-Mobile wil de komende vijf jaar een miljoen huishoudens in overwegend stedelijke gebieden aansluiten op glasvezelinternet. Hiervoor gaat de provider een samenwerking aan met het bedrijf Open Dutch Fiber, dat het netwerk gaat aanleggen.

Open Dutch Fiber begint binnenkort met de aanleg van het eerste deel van het glasvezelnetwerk, waarvan T-Mobile de eerste huurder wordt. Het wordt een open netwerk waarop ook andere partijen de mogelijkheid krijgen om diensten aan te bieden.

T-Mobile en Open Dutch Fiber willen de komende vijf jaar minstens 700 miljoen euro investeren. Open Dutch Fiber is een nieuw samenwerkingsverband van KKR Infrastructure en Deutsche Telekom Capital Partners.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden enkele jaren in beslag nemen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels al begonnen, de graafwerkzaamheden starten na de zomer.

Volgens Open Dutch Fiber gaat om aansluitingen in stedelijke gebieden door het hele land. De partijen kijken of er in de toekomst nog meer projecten komen.

In het afgelopen anderhalf jaar kondigde T-Mobile samen met Primevest al glasvezel voor 130.000 huishoudens in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam aan, waarvan ruim de helft inmiddels beschikbaar is.