Verschillende instituten van de Europese Unie, waaronder de Europese Commissie, hebben vorige week te maken gehad met een "significante cyberaanval". Een woordvoerder van de commissie zegt tegen Bloomberg dat de zaak wordt onderzocht, maar dat het te vroeg is om conclusies te trekken.

Het gaat volgens de woordvoerder om een "beveiligingsincident in de IT-infrastructuur". Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een ingewijde vertelt aan Bloomberg dat de aanval serieus genoeg was om hoge functionarissen van de commissie op de hoogte te brengen. Ook zou de aanval omvangrijker zijn geweest dan normaal.

Volgens de woordvoerder is er vooralsnog geen datalek ontdekt. Volgens een andere bron van Bloomberg werd personeel van EU-instituten pas geleden medegedeeld op te passen voor mogelijke phishingpogingen. Phising is een methode waarbij kwaadwillenden met nepmailtjes of -sms'jes proberen persoonlijke gegevens af te troggelen, zoals inlog- of bankgegevens.

Overheidsinstanties en andere organisaties krijgen vaak cyberaanvallen voor hun kiezen. Vorige maand werd bekend dat de Europese Bankautoriteit (EBA) doelwit was van een cyberaanval. Die wordt gelinkt aan China en zou volgens experts toegang hebben verschaft aan data van tienduizenden organisaties. Eind vorig jaar werden verschillende overheidsinstanties in de Verenigde Staten gehackt, volgens inlichtingendiensten waarschijnlijk door Russen om informatie te verzamelen.