WhatsApp werkt aan een functie waarmee chats tussen iOS en Android overgezet kunnen worden, blijkt uit een bètaversie van de chatdienst, meldde WABetaInfo maandag.

Gesprekken van het ene naar het andere besturingssysteem overzetten is momenteel niet mogelijk via WhatsApp, doordat de chatgeschiedenis van een gebruiker is gebonden aan één toestel.

WhatsApp werkt al langer aan ondersteuning voor meerdere apparaten. Volgens WABetaInfo, dat regelmatig nieuws over nieuwe WhatsApp-functies brengt, zou het overzetten daar onderdeel van zijn.

Met de functie kunnen gebruikers hun chatgeschiedenis gemakkelijk overzetten van iOS naar Android en andersom. Hoe dat precies werkt, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of de functie echt wordt uitgebracht en wanneer deze dan beschikbaar is.