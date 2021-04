Clubhouse wil gebruikers in staat stellen om een bedrag te doneren aan sprekers. De audiochatapp test daarom een betaalfunctie, meldde het bedrijf maandag in een blogpost.

Vanaf maandag kunnen geselecteerde gebruikers betalingen via het platform doen. De functie is in eerste instantie alleen beschikbaar voor een kleine testgroep, maar moet volgens Clubhouse later worden uitgerold naar meer gebruikers.

Door de betaalfunctie wordt het mogelijk om geld te doneren aan bijvoorbeeld je favoriete spreker. Gebruikers kunnen zelf de hoogte van het bedrag bepalen. Geld overmaken naar sprekers kan overigens alleen als zij de functie hebben ingeschakeld in hun instellingen.

Clubhouse zegt zelf geen geld te verdienen aan de nieuwe betaalfunctie. Wel betalen gebruikers een kleine vergoeding aan Stripe, het bedrijf dat de betalingen verwerkt.