Google heeft maandag een belangrijke overwinning geboekt in een langlopende zaak tegen softwarebedrijf Oracle. Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft besloten dat Google in zijn recht stond om softwarecode van Oracle te gebruiken voor Android, de software waar de meeste smartphones wereldwijd op draaien.

De zaak gaat meer dan tien jaar terug. Oracle klaagde Google in 2010 aan voor schending van het auteursrecht. Het bedrijf eiste een schadevergoeding van meer dan 8 miljard dollar (6,77 miljard euro). Hogere schattingen konden ook in de tientallen miljarden lopen, als de rechter Oracle gelijk had gegeven.

Oracle beschuldigde Google van plagiaat van zijn Java-software door 11.330 regels code te kopiëren, evenals de manier waarop deze georganiseerd waren.

Google stelde dat het geen computerprogramma heeft gekopieerd, maar alleen elementen van Java's code die nodig zijn om software te bedienen. Met een zogenoemde API kunnen verschillende soorten software met elkaar praten. Het Amerikaanse auteursrecht geldt niet voor dit soort werkwijzen.

Een meerderheid van het Hooggerechtshof besloot maandag dat Google de Amerikaanse federale auteursrechtenwet niet heeft geschonden. Een lagere rechter oordeelde eerder juist dat het gebruik van de Oracle-software onder zogenoemd "redelijk gebruik" viel.

In de jaren daarvoor vielen beslissingen over de vermeende auteursrechtenschending en bezwaren daartegen afwisselend in het voordeel van zowel Google als Oracle uit.

Het Hooggerechtshof zet er nu een streep onder met de woorden dat Oracle de ontwikkeling van software "op slot" zou zetten als het auteursrechten op zijn API's kan afdwingen. Oracle stelt dat het het geen reden heeft om dit soort software te ontwikkelen als die niet op deze manier commercieel uit te buiten zijn.