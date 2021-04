Rusland verlengt de vertraging van de Twitter-website en -app tot 15 mei. Bezoekers van het sociale medium werden in maart onderworpen aan langere laadtijden, een sanctie die Rusland opgelegde omdat het bedrijf verboden berichten niet snel verwijderde.

Volgens de Russische autoriteit Roskomnadzor onderneemt Twitter sneller actie, maar zijn er nog steeds honderden berichten met kinderporno en over drugs en zelfdoding op het sociale medium te vinden.

De Russische wet schrijft voor dat sociale media 24 uur de tijd hebben om berichten te verwijderen vanaf het moment dat zij een melding krijgen dat de inhoud in strijd is met de wet.

Afgelopen vrijdag werd Twitter door een Russische rechtbank ook beboet voor 8,9 miljoen roebel (zo'n 99.200 euro), onder meer vanwege het niet verwijderen van berichten waarin minderjarigen werden opgeroepen mee te doen aan protesten.

De boetes zijn uitgedeeld voor overtredingen in januari. Steunbetuigers van oppositieleider Alexei Navalny riepen destijds via sociale media op om voor hem de straat op te gaan. Rusland bestempelde de massale protesten en de oproep aan minderjarigen om deel te nemen als illegaal.

Sociale media werden verzocht om de illegale berichten te verwijderen. Twitter heeft later zijn zorgen geuit over de invloed van Ruslands actie op de vrijheid van meningsuiting.

Navalny werd in 2020 vergiftigd, waarna hij in Duitsland behandeld werd. De Russische autoriteiten arresteerden hem direct na zijn terugkeer in Moskou. Sinds een aantal weken zit hij in een strafkamp.