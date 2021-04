LG stopt met de productie en verkoop van smartphones, maakt het Zuid-Koreaanse bedrijf maandag bekend op zijn website. Daarmee neemt het concern na ongeveer vijftien jaar afscheid van de "extreem competitieve" markt van mobiele telefoons.

Het bedrijf verwacht dat zijn smartphonetak op 31 juli ontmanteld is, hoewel dat niet per se de datum is waarop LG-smartphones niet meer beschikbaar zijn.

Het bedrijf blijft zijn huidige voorraad namelijk verkopen en heeft reserveonderdelen op voorraad om de garantieperiode te overbruggen. Ook blijft LG ondersteuning bieden, schrijft het bedrijf in een overzicht van veelgestelde vragen.

In Nederland kunnen klanten volgens het beleid rekenen op twee jaar ondersteuning, waaronder beveiligingsupdates, vanaf het moment dat het apparaat op de markt is gekomen, laat woordvoerder Jeroen Peeters aan NU.nl weten. "Maar in de praktijk kan dat soms langer zijn."

Een aantal smartphones krijgt ook nog een update naar Android 11 of Android 12. "Dat geldt voor de vlaggenschepen, waarvan zeker de Velvet en Wing", aldus Peeters.

LG was een pionier, maar verdween naar de achtergrond

LG behoorde tot een van de pioniers van de smartphone. Het Zuid-Koreaanse bedrijf bracht onder meer het populaire model LG Nexus op de markt en had ooit een groot marktaandeel, maar kon later niet opboksen tegen rivalen Apple en het eveneens Zuid-Koreaanse Samsung.

Met de maandag aangekondigde stap van LG is het voor het eerst dat een bekend smartphonemerk helemaal van de markt gaat verdwijnen. Bekende merken als HTC, Nokia en BlackBerry konden ook niet meekomen met de concurrentie, maar worden nog wel in kleine aantallen verkocht.

Het wereldwijde marktaandeel van LG-smartphones wordt geschat op 2 procent. Volgens marktonderzoekers verscheepte het bedrijf vorig jaar 23 miljoen mobiele telefoons, tegen 256 miljoen smartphones door Samsung. "We weten allemaal dat het er in Nederland ook niet superveel zijn", geeft LG-woordvoerder Peeters toe.