De persoonlijke gegevens van zo'n 533 miljoen Facebook-gebruikers zouden zaterdag online zijn gezet, schrijft persbureau Bloomberg. De gegevens bevatten telefoonnummers, volledige namen, locatiegegevens, e-mailadressen, geboortedata en overige informatie.

Een woordvoerder van Facebook stelt in een reactie aan het persbureau dat de data in 2019 al zijn gestolen. Het probleem zou al in augustus van dat jaar zijn verholpen.

Volgens Business Insider liggen er data op straat van Facebook-gebruikers uit 106 landen. Zeker 32 miljoen Amerikaanse gebruikers, 11 miljoen Britten en 6 miljoen Indiërs zijn door het oude lek getroffen. Het medium stelt de data te hebben ingezien en beweert gelekte persoonsgegevens te hebben geverifieerd.

RTL-techjournalist Daniël Verlaan stelt dat de gegevens van 5,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers online zijn geplaatst. Facebook was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Oprichter Alon Gal van het cyberveiligheidsbedrijf Hudson Rock ontdekte dat de gestolen data online waren geplaatst. Volgens Gal probeerde een hacker de data in januari al te verkopen, maar lijkt hij nu alsnog de gegevens voor niks online te hebben geplaatst, waardoor iedereen ze kan downloaden.

De cybercrimespecialist waarschuwt dat kwaadwillenden met de data aan de slag kunnen gaan. Gal wijst op mogelijke phishingaanvallen en identiteitsfraude.