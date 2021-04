Waternet komt onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het waterbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer van Amsterdam en omstreken, heeft zijn digitale beveiliging niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de ILT.

Door de tekortkomingen bij Waternet is er een verhoogd risico op een digitaal incident, bijvoorbeeld een hack, met mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en levering van het drinkwater. Volgens de inspectie zijn er geen aanwijzingen dat er nu al een acuut gevaar is.

Dat de digitale beveiliging niet goed genoeg is, komt onder meer doordat Waternet nog geen procedure heeft voor het melden van ICT-inbreuken die grote gevolgen voor de drinkwaterlevering kunnen hebben. Daardoor duurt het mogelijk langer voordat incidenten zijn opgelost en kunnen de gevolgen van incidenten onnodig groter worden.

De inspectie voerde het onderzoek bij Waternet van 24 november 2020 tot 5 februari 2021 uit, nadat onderzoeksplatform Follow the Money in september 2020 had geschreven dat de cybersecurity van Waternet "zo lek is als een mandje". Uit gesprekken met verschillende interne bronnen en documenten bleek dat computers en systemen verouderd waren en dat de toegang tot het netwerk slecht beveiligd was.

Het verscherpte toezicht duurt totdat de digitale beveiliging van het drinkwaterbedrijf voldoende verbeterd is.