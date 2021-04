Een 27-jarige man uit Arnhem moet twee jaar en drie maanden de cel in en krijgt een boete van 10.000 euro boete vanwege grootschalige computervredebreuk. Dat heeft de rechtbank Gelderland donderdag bepaald. De man kreeg toegang tot ruim 3,7 miljoen inloggegevens van webwinkels.

De man wist met die inloggegevens uiteindelijk toegang te krijgen tot 13.762 webwinkelaccounts. Via die accounts bestelde hij luxe producten op naam van de slachtoffers bij verschillende winkels. Daarmee maakte de man inbreuk in het vertrouwen dat mensen hebben in webwinkelen, zegt de rechtbank.

De inloggegevens had hij online van criminelen gekocht. Met technische hulpmiddelen op zijn computer kon hij achterhalen welke van de gekochte gegevens klopten om daarmee bij webwinkels in te loggen en spullen te kopen op naam en op rekening van anderen.

Het wordt de man door de rechtbank "zwaar aangerekend" dat hij een enorm aantal inloggegevens van anderen heeft gebruikt om daar zelf financieel beter van te worden. Daarbij dacht hij volgens de rechter niet aan de gevolgen voor de webshops en de accountbezitters.

Omdat de man er zelf financieel op vooruit is gegaan, krijgt de man naast een celstraf van 27 maanden ook een forse geldboete. Het Openbaar Ministerie had eerder een celstraf van dertig maanden geëist.