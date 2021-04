Russen die voortaan een nieuwe iPhone instellen, krijgen daarbij apps te zien die door de Russische overheid zijn goedgekeurd. Daarmee zegt Apple te voldoen aan een nieuwe Russische wet, schrijft MacRumors.

In de wet staat dat smartphones, computers en smart-tv's die in Rusland worden verkocht, voorzien moeten zijn van vooraf geïnstalleerde software. Het idee is dat Russische softwaremakers op die manier beter kunnen concurreren met alternatieven van bijvoorbeeld Google en Apple, de makers van de twee belangrijkste besturingssystemen voor telefoons.

Russen die een iPhone instellen krijgen een melding te zien van Apple. "In overeenstemming met wettelijke vereisten zijn hier enkele apps van Russische ontwikkelaars die je kunt downloaden", schrijft het bedrijf.

Bij de apps staan verschillende apps van het Russische bedrijf Yandex, een mailapp van Mail.ru en het populaire, Russische sociale medium VK. Naast de appnamen staat een knop waarmee ze direct zijn te installeren.

Vorige maand zei Apple aan de Russische wet te gaan voldoen door dit soort apps te laten zien tijdens de installatie. De iPhone-gebruikers zijn overigens niet verplicht de apps te downloaden, maar iedereen krijgt het scherm te zien. Daarnaast zegt Apple de apps vooraf wel te beoordelen, om zeker te zijn dat ze ook overeenkomen met regels van het bedrijf.

Er is ook kritiek op de Russische wet. Reuters schrijft dat Moskou op deze manier meer controle op het internet afdwingt en zich meer afsluit van buitenlandse bedrijven en lanen.