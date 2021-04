Wat is de beste middelgrote bluetoothspeaker? En welke speaker heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Bluetoothspeakers heb je in verschillende maten. Met een grote speaker lukt het beter om een flinke ruimte met goed en onvervormd geluid te vullen. Zo'n speaker is door zijn omvang echter al snel wat onhandig en zwaar voor onderweg. Een kleine speaker neem je makkelijker mee, maar klinkt minder goed. Een uitkomst kan zijn om te kiezen voor een middelgrote speaker: redelijk goed geluid en toch nog makkelijk mee te nemen. Middelgrote speakers zijn tussen de 0,7 en 2 liter groot.

De Consumentenbond test bluetoothspeakers uitgebreid op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak, accuduur en extra mogelijkheden. Er zijn in totaal 55 goed verkrijgbare bluetoothspeakers getest.

Binnen de categorie middelgrote bluetoothspeakers is een model van JBL de Beste uit de Test. Een speaker van Ultimate Ears is de Beste Koop.

Beste uit de Test: JBL Charge 4

Deze speaker van JBL is al enige tijd op de markt, maar verslaat nog steeds zijn concurrenten. Hij is zo'n 2 liter groot en weegt net geen 1 kilogram. Hij klinkt uitstekend. De klankbalans is goed en stemmen klinken duidelijk en helder, ook als je niet helemaal recht voor de speaker zit.

De accu is erg goed en gaat lang mee. Bij luisteren naar muziek op een normaal niveau houdt hij het zo'n negentien uur vol. Daarnaast is hij veelzijdig. Hij is waterdicht en heeft een USB-ingang die je kunt gebruiken om een smartphone op te laden. Ook heeft hij een lijningang zodat je hem met een draad kunt aansluiten op je audioapparatuur. En met een app kun je verschillende afspeelfuncties regelen.

Beste Koop: Ultimate Ears Wonderboom 2

Een goedkoper alternatief is deze speaker van Ultimate Ears. De prijs van de Ultimate Ears Wonderboom 2 schommelt regelmatig. Mogelijk is hij binnenkort nog wat goedkoper.

Je levert bij dit model wel in op geluidskwaliteit. Die is nog acceptabel, maar een stuk minder goed dan bij de JBL. Deze Ultimate Ears heeft meer moeite met de laagste tonen. Ze ontbreken of klinken te zacht. Ook verandert het geluid als je hem luider zet. Het geluid wordt dan 'ruwer'. Toch is het een van de beter klinkende speakers, rekening houdend met het formaat.

Een voordeel is dat hij een stukje kleiner en lichter is dan de JBL. Hij is maar 1 liter groot en weegt nog geen 0,5 kilogram. Je neemt hem dus makkelijker mee. De accuduur is ook niet slecht. Bij een normaal volume houdt hij het zo'n negentien uur vol, een stuk langer dan Ultimate Ears zelf claimt.

Het is verder een eenvoudige speaker zonder app of extra aansluitmogelijkheden. Wel is hij waterbestendig, wat handig kan zijn als je hem buiten wil gebruiken. Ultimate Ears heeft overigens meer middelgrote modellen die erg goed scoren. Helaas zijn die minder goed verkrijgbaar. Je kunt ze bekijken door naar 'Bekijk alle geteste middelgrote bluetoothspeakers' te gaan, het merk 'Ultimate Ears' te selecteren en het vinkje weg te halen bij 'Goed verkrijgbaar'.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.