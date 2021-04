Microsoft heeft woensdag een miljardenovereenkomst gesloten met het Amerikaanse ministerie van Defensie. De techgigant gaat de komende tien jaar augmentedrealityheadsets met scherm leveren aan het Amerikaanse leger. De opdracht heeft een waarde van bijna 22 miljard dollar (18,7 miljard euro).

Het Amerikaanse ministerie van Defensie sloot een productieovereenkomst voor vijf jaar, inclusief een verlengingsoptie. Daarmee zou de waarde van het contract nog hoger kunnen zijn.

De headset, gebaseerd op de commercieel verkrijgbare HoloLens, zou het werk van soldaten veiliger en effectiever moeten maken. Een HoloLens is een bril met een groot stuk glas waarop informatie kan worden geprojecteerd. Daarmee zien de dragers een virtuele laag over de werkelijkheid.

Het Amerikaanse leger wil de headsets inzetten zodat troepen meer en betere informatie krijgen om beslissingen te kunnen nemen. Ook zijn de headsets voorzien van nachtvisie en kunnen ze warmte detecteren.

HoloLens-headsets worden al langer ingezet bij legereenheden. Zo werden ze eerder al geleverd aan Israël en zette de VS ze al in tijdens trainingen.

Ook Apple, Google en Facebook investeren in AR

Het is niet de eerste keer dat Microsoft een overeenkomst sluit met het Amerikaanse leger. Eerder werd al duidelijk dat de techgigant 100.000 exemplaren van de HoloLens zou leveren. Het ministerie zou Microsoft daar 422 miljoen euro voor betalen.

Volgens kenners is de miljardendeal die nu is gesloten waarschijnlijk een voorbode van een uitgebreider gebruik van de techniek door zowel privébedrijven als consumenten. Naast Microsoft investeren ook onder meer Apple, Google en Facebook in dit soort 'reality'-systemen.