Ook Discord gaat de concurrentie aan met de populaire audiochatapp Clubhouse. De chatdienst heeft woensdag een nieuwe functie uitgebracht waarmee gebruikers audiochats kunnen starten met een aantal sprekers en voor publiek.

Discord is vooral populair onder gamers. In besloten groepen kunnen ze met elkaar chatten en bellen, bijvoorbeeld om beter te communiceren tijdens het spelen van een online spel. Tijdens de streamingsessies kunnen gebruikers ook met elkaar praten.

De nieuwe functie, genaamd Stage Channels, komt boven op de bestaande audiomogelijkheden van Discord. Het is zo ontworpen om alleen bepaalde mensen aan het woord te laten, terwijl andere gebruikers enkel naar het gesprek kunnen luisteren. Moderators beslissen wie er aan het woord komt: zij kunnen sprekers toevoegen, dempen of verwijderen.

Volgens Discord kan de functie gebruikt worden voor bijvoorbeeld interviews, karaoke en leesclubs. De nieuwe audiochats moeten toegevoegd worden aan een Discord-server en zijn niet beschikbaar voor reguliere groepsgesprekken.

De nieuwe functie is woensdag uitgebracht, maar mogelijk nog niet beschikbaar voor gebruikers van de Android-app. Dat moet deze week opgelost worden, meldt het bedrijf.

Interesse in audioapps zoals Clubhouse is groot

Discord is het zoveelste techbedrijf dat brood ziet in een Clubhouse-achtig concept, waarbij mensen elkaar in groepsverband kunnen spreken terwijl anderen meeluisteren. Zo is Twitter bezig met Spaces voor groepsgesprekken en zouden Facebook, Slack en Spotify eigen versies van de app ontwikkelen. Ook LinkedIn is bezig met een eigen variant.

Vorige week werd bekend dat Discord zijn chatdienst mogelijk wil verkopen. Het bedrijf zou met Microsoft in gesprek zijn over een overname ter waarde van 10 miljard dollar (8,3 miljard euro). Zeker is de deal tussen Discord en Microsoft niet, want een beursgang zou ook tot de mogelijkheden behoren.