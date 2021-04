Facebook gaat gebruikers meer controle geven over hun tijdlijn, maakt het bedrijf woensdag bekend in een blog. Door een update moet het makkelijker worden om berichten op chronologische volgorde in plaats van op basis van het algoritme te bekijken.

Op dit moment worden berichten in een tijdlijn standaard weergegeven op basis van een door Facebook ontworpen algoritme. Dat is voor het bedrijf van belang, omdat het op deze manier kan bepalen wat gebruikers precies te zien krijgen. Zo kunnen gebruikers worden verleid om langer door hun tijdlijn te scrollen en zien ze vaker advertenties.

Het was altijd al mogelijk om berichten op chronologische volgorde te bekijken, maar deze optie zat verstopt in een menu met instellingen. Facebook maakt het filter nu veel prominenter door deze bovenaan de tijdlijn te plaatsen. Volgens Facebook-vicepresident Nick Clegg is dat nodig, omdat een gebrek aan transparantie en informatie over dit onderwerp tot wantrouwen heeft geleid bij gebruikers.

In oktober introduceerde Facebook al een functie waarmee gebruikers kunnen kiezen van welke vrienden of organisaties ze berichten bovenaan hun tijdlijn willen zien. Ze kunnen maximaal dertig favoriete personen of pagina's kiezen. Door de nieuwe update kunnen gebruikers straks makkelijker de weergave van hun tijdlijn aanpassen. Dat kan op basis van algoritmen, de chronologische volgorde of favorieten.

Op dit moment is de update alleen beschikbaar voor gebruikers van de Android-app van Facebook. De functie wordt ergens in de komende weken ook bij iPhone-gebruikers geïntroduceerd.