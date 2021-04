De tweede generatie van de Nest Hub verschijnt op 4 mei in Nederland. Het slimme scherm van Google kan het slaapgedrag van een gebruiker analyseren, zonder dat die daarvoor een smartwatch of andere sensoren hoeft te dragen.

De Nest Hub heeft geen camera maar gebruikt soli, een vorm van radartechnologie, om bewegingen te detecteren van de persoon die het dichtst bij het apparaat ligt. Zo kunnen bijvoorbeeld ademhaling en onrustige draaibewegingen worden vastgelegd.

Ook zitten er drie microfoons op de nieuwe Nest Hub. Hiermee kunnen snurk- en hoestgeluiden geregistreerd worden. Licht- en temperatuursensoren houden de omgeving in de gaten.

Alle data worden op het apparaat zelf verwerkt, vervolgens krijgt de gebruiker elke ochtend een analyse van de afgelopen nacht via de Google Fit-app. Daarin valt af te lezen hoelang de persoon sliep, hoe regelmatig de ademhaling was en wanneer diegene snurkte. Google biedt daarbij ook uitleg en suggesties. Zo kan een snelle ademhaling veroorzaakt worden door een aankomend griepje of omdat er pollen in de lucht zijn.

De nieuwe Google Nest Hub De nieuwe Google Nest Hub Foto: Google

Volgens Google gebruikt een op de vijf mensen zijn Google Hub in de slaapkamer. Met het apparaat kunnen wekkers worden ingesteld en het scherm kan dienen als wake-uplight.

Op het moment hoeven gebruikers niet te betalen voor de slaapanalyse. Google spreekt van een gratis voorproefje. Volgend jaar wordt het een betaalde abonnementsfunctie, al is nog niet duidelijk wat de maandelijkse prijs zal zijn.

De Nest Hub kost 99 euro. Daarmee is hij goedkoper dan de eerste versie, die voor 129 euro over de toonbank ging. In de Verenigde Staten is hij al langer te koop.