YouTube is begonnen met een test waarbij het aantal dislikes bij een video niet langer zichtbaar is voor gebruikers, maakte het bedrijf dinsdagavond bekend via Twitter. Degene die de video heeft geplaatst, kan het aantal dislikes nog wel zien.

De videodienst zegt naar aanleiding van feedback van videomakers met de test te zijn begonnen. Het verbergen van het aantal dislikes is volgens YouTube beter voor hun welzijn.

Volgens het videoplatform worden sommige videomakers slachtoffer van zogenoemde dislikecampagnes. Kijkers disliken dan een video, omdat veel anderen dat ook doen. Door het aantal dislikes onzichtbaar te maken, hoopt YouTube dat gebruikers video's weer een like of dislike geven vanwege de inhoud.

YouTube is niet het eerste bedrijf dat experimenteert op het gebied van likes en dislikes. Eerder deed Instagram om soortgelijke redenen al een test waarbij het aantal likes bij een foto niet langer zichtbaar was.