LinkedIn werkt aan een concurrent voor de populaire audiochatapp Clubhouse, laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan TechCrunch. Het is het zoveelste techbedrijf dat brood ziet in een Clubhouse-achtig concept, waarbij mensen elkaar met audio in groepsverband kunnen spreken terwijl anderen meeluisteren.

De nieuwe functie wordt op het moment kleinschalig getest, meldt LinkedIn. Het gaat om een audiofunctie "die is verbonden aan je persoonlijke identiteit".

"We bekijken ook de mogelijkheid om audio naar andere delen van LinkedIn te brengen, zoals evenementen en groepen, zodat leden meer manieren krijgen om met hun volgers in contact te komen."

LinkedIn zegt de functie binnenkort uitgebreider te gaan testen, maar het is niet bekend of en wanneer het Clubhouse-alternatief beschikbaar komt voor alle gebruikers.

In een door LinkedIn gedeelde afbeelding valt wel te zien hoe de functie eruit komt te zien. Net als op Clubhouse komen sprekers bovenin beeld te staan. Daaronder worden profielafbeeldingen getoond van mensen die meeluisteren. Mensen kunnen hun hand opsteken als ze een vraag of opmerking willen plaatsen. De beheerders van het gesprek kunnen hen vervolgens de beurt geven.

Audiochatapp Clubhouse werd de afgelopen tijd snel populair. De app werkt op het moment alleen op Apple-apparaten en is uitsluitend met een uitnodiging te betreden. Ondertussen werken andere techbedrijven aan een Clubhouse-concurrent. Zo is Twitter bezig met Spaces voor groepsgesprekken en zouden Facebook, Slack en Spotify eigen versies van de app ontwikkelen.