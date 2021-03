Brazilianen kunnen elkaar alsnog via WhatsApp gaan betalen. De centrale bank van Brazilië blokkeerde de dienst WhatsApp Pay vorig jaar wegens bezorgdheid om een machtspositie op de betalingsmarkt. Nu is WhatsApp Pay alsnog goedgekeurd.

WhatsApp Pay werd vorig jaar door Facebook geïntroduceerd. Brazilië was het eerste land waar de betaaldienst in werking werd genomen. Met de dienst kunnen mensen geld via WhatsApp overmaken naar anderen. WhatsApp Pay werd kort na de introductie echter stopgezet in Brazilië om "een gezonde concurrentie te waarborgen" op de markt voor mobiele betalingen.

Na de beslissing van de centrale bank moesten Mastercard en Visa transacties via WhatsApp in het land blokkeren, anders konden ze op boetes en andere straffen rekenen.

De centrale bank had hiermee niet de intentie om WhatsApp Pay permanent te blokkeren. De bank wilde er zeker van zijn dat de concurrentie en privacy van gebruikers er niet onder zouden lijden.

WhatsApp voldoet inmiddels aan de juiste Braziliaanse regels om een digitaal betaalmiddel aan te bieden. Een woordvoerder van WhatsApp zegt tegen persbureau Reuters de betaaldienst "zo snel mogelijk" weer in gebruik te willen nemen. Ook de samenwerking met Mastercard en Visa wordt weer opgestart.

Sinds november heeft de centrale bank van Brazilië ook een eigen betaaldienst: Pix. De gratis dienst heeft vooralsnog een streepje voor op WhatsApp Pay. Met Pix mogen particulieren en bedrijven elkaar betalen, terwijl via WhatsApp Pay alleen personen geld naar elkaar kunnen overmaken.