Android Auto is vanaf dinsdag beschikbaar in Nederland. Met het systeem van Google kunnen mensen hun Android-telefoon koppelen aan het dashboardscherm in de auto, om bijvoorbeeld te navigeren.

Het systeem van Google maakt het mogelijk om een telefoon met het infotainmentscherm van een auto te verbinden. Vervolgens kunnen gebruikers daarop onder meer de route bekijken met Google Maps, muziek bedienen op Spotify of inkomende telefoontjes beantwoorden.

Android Auto bestaat al sinds 2015, maar was tot dinsdag niet beschikbaar in Nederland. Dat het systeem ook naar Nederland zou komen, werd in december al bekend. Google kondigde toen echter geen precieze datum aan.

Om van het systeem gebruik te kunnen maken, is wel een auto met een infotainmentsysteem dat Android Auto ondersteunt nodig. Op de telefoon moet minimaal het besturingssysteem Android 6 geïnstalleerd zijn.

Android Auto is Googles antwoord op CarPlay van Apple, dat sinds 2014 te gebruiken is. De Google-concurrent biedt dit systeem al enkele jaren in Nederland aan.