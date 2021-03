Een test met de onbemande Starship-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is dinsdag opnieuw in een explosie geëindigd. De raket, die uiteindelijk mensen en goederen naar Mars moet kunnen brengen, ontplofte tijdens de landing op lanceerbasis Boca Chica in de staat Texas.

Het SN11-prototype had een goede start en bereikte succesvol een hoogte van 10 kilometer. Daarna moest hij dalen en voorzichtig weer op de grond landen. Bijna zes minuten na lancering, toen het vaartuig nog 1 kilometer boven de grond was, ging het mis. Op livebeelden vanuit de raket is een vlam te zien, gevolg door een knal, waarna het beeld bevriest.

Het is de vierde keer op rij dat een testvlucht van Starship eindigt in een explosie. Bij testvluchten in januari, februari en begin maart ging het ook al mis. Eerder deze maand ontplofte de raket nog na een succesvolle landing.

SpaceX had de testvlucht van dinsdag eigenlijk een dag eerder gepland staan. De test werd op het laatste moment afgebroken omdat een inspecteur van het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten niet op tijd aanwezig kon zijn, meldde SpaceX-eigenaar Elon Musk maandag.

Het ruimtevaartbedrijf hoopt met de Starship-raket mensen naar de maan en uiteindelijk Mars te brengen. De raket bestaat uit twee delen: Starship (het passagiers- en cargogedeelte) en Super Heavy (de stuwraket). Als beide raketten zijn samengevoegd, is het ruimtevaartuig 120 meter hoog.