Twitter stopt woensdag met zijn livestreamapp Periscope. Zes jaar geleden kocht Twitter de app, maar steeds minder mensen gebruiken de app en de kosten zijn voor Twitter te hoog. Een logische beslissing, want de meeste functies zijn inmiddels in de reguliere Twitter-app te vinden.

In 2015 was livestreaming plotseling de nieuwe techhype. Een app genaamd Meerkat werd razendsnel populair in de mediawereld, een beetje zoals audiochatapp Clubhouse recent de wind in de zeilen kreeg. Dankzij Meerkat konden mensen met een druk op de knop live een video uitzenden op Twitter. Zo werd livestreamen voor het eerst echt simpel en toegankelijk gemaakt voor iedereen met een telefoon.

Enkele weken nadat Meerkat verscheen, bracht Twitter een eigen livestreamapp uit: Periscope. De app werd aanvankelijk door ontwikkelaars Kayvon Beykpour en Joe Bernstein gemaakt, maar begin 2015 nam Twitter de app over. Periscope werkte net zo simpel als Meerkat en bood ongeveer dezelfde mogelijkheden.

Er waren twee grote verschillen: livestreams waren na afloop nog terug te kijken en Periscope was een eigen initiatief van Twitter. Daarmee stond Meerkat, dat sterk leunde op Twitter maar verder niet verbonden was aan het platform, snel buitenspel. Twitter ontnam Meerkat enkele rechten, waardoor het lastiger was om anderen te volgen en de app te laten groeien. In de tussentijd drukte Twitter Periscope er doorheen.

Meerkat ging ten onder, Periscope bleef

Livestreamen leek een goede toevoeging aan Twitter, dat met zijn chronologische tijdlijn toch al veel op de actualiteit inspeelde. Met Periscope konden mensen niet alleen in tekst verslag doen van wat er tijdens een demonstratie gebeurde, maar dat ook direct met livebeelden laten zien. Kijkers konden reageren, vragen stellen en op een hartje drukken als hetgeen in beeld was hen aansprak.

Uiteindelijk bleef Meerkat slechts een jaar online, terwijl Periscope het zes jaar volhield. Het aantal gebruikers van de app is nu niet langer genoeg om de kosten voor de ontwikkeling te rechtvaardigen, vindt Twitter.

Hoeveel mensen er nog over zijn, is niet bekend. Analysebureau Sensor Tower zei eind vorig jaar tegen TechCrunch dat Periscope in de afgelopen zes jaar wereldwijd 101 miljoen keer werd geïnstalleerd. Dat gebeurde 6,8 miljoen keer in 2020 en 7,3 miljoen keer in 2019.

'De meeste mensen willen niet livestreamen'

De functies van Periscope zijn ondertussen opgegaan in Twitter zelf. Via Twitter Live (te vinden door in de app bij het opstellen van een tweet op de camera te tikken) kan een live-uitzending gestart worden. Een externe app is daardoor waarschijnlijk overbodig.

Meerkat-oprichter Ben Rubin zei in 2018 tegen Axios dat "de meeste mensen niet echt de behoefte hebben om live uit te zenden". Dat zou een verklaring zijn waarom aparte livestreamapps niet goed van de grond komen en dat ze beter tot hun recht komen als onderdeel van een sociaal medium dat ook andere functies biedt.

Zowel Facebook, Instagram als Twitter hebben van livestreams inmiddels een onderdeel gemaakt binnen hun bestaande apps. De bedrijven zijn ook niet van plan daarmee te stoppen. "We hebben er vertrouwen in dat live video de potentie heeft om een veel groter publiek te bereiken binnen Twitter", schrijft het team achter Periscope in een afscheidsbericht.