Google Maps krijgt de komende tijd verschillende nieuwe functies. Zo is de onlinekaartendienst straks op geselecteerde plekken in het buitenland ook binnen te gebruiken, maakt de techgigant dinsdag bekend in een blog.

De nieuwe functie, genaamd Indoor Live View, gebruikt augmented reality om door winkelcentra, luchthavens en treinstations te navigeren. Een gebruiker kan dan zijn telefoon omhooghouden en zijn camera op de omgeving richten, waarna Google Maps op beeld met pijlen aangeeft waar diegene naartoe moet.

Op deze manier zou het makkelijker zijn om bijvoorbeeld een specifieke winkel in een groot winkelcentrum of een wc op een vliegveld te vinden. Helemaal nieuw is de functie niet: dit werkte al langer op niet-overdekte locaties.

Vooralsnog is de nieuwe functie alleen beschikbaar in geselecteerde winkelcentra in de Verenigde Staten. Google wil dit de komende maanden uitbreiden naar onder meer treinstations en luchthavens in Tokio en Zürich. Daarna zouden meer steden moeten volgen.

Naast Indoor Live View werkt Google aan een andere nieuwe functie die de meest ecovriendelijke route gaat berekenen. Het gaat dan om een rijroute waarbij gebruikers minder CO2 uitstoten. De functie zou later dit jaar beschikbaar moeten worden in de Verenigde Staten.

De nieuwe functies die zijn aangekondigd, worden niet allemaal tegelijk uitgebracht. Het is nog onduidelijk wanneer ze overal ter wereld beschikbaar zullen zijn.