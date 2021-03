John Hanke, directeur van Pokémon Go-maker Niantic, heeft op Twitter een afbeelding gedeeld waarop een stuk van een bril te zien is. Waarschijnlijk gaat het om een bril voor augmented reality.

"Het is spannend om te zien hoe de ontwikkeling verloopt van nieuwe apparaten die ons platform naar een hoger niveau tillen", schrijft Hanke in zijn tweet. Daarbij is een plaatje gevoegd waarop een deel van een bril te zien is. Hanke geeft verder geen details.

Op de afbeelding is een deel van een brilglas en een pootje te zien, waar in elk geval een kleine speaker in verwerkt zit. Het is niet duidelijk of via het pootje ook beelden op het glas geprojecteerd worden of dat het slechts om een toevoeging van geluid aan een normale bril gaat. Zo kunnen bijvoorbeeld spraakassistenten aan het montuur toegevoegd worden.

Wel duidelijk is dat Niantic verschillende projecten heeft lopen die te maken hebben met augmented reality (AR). Niantic gebruikt al een vorm van AR in Pokémon Go, waarbij spelers de omgeving door de cameralens van de telefoon vastleggen, om daarna via het beeldscherm bijvoorbeeld een Pokémon op straat te plaatsen.

In 2019 kondigde Niantic een samenwerking aan met Qualcomm om aan AR-brillen te werken, al zei het bedrijf destijds zelf geen eigen hardware te willen maken. Niantic plaatste recent een vacature waarin het zoekt naar een leidinggevende op het gebied van besturingssystemen voor AR. Ook startte Niantic een samenwerking met Nintendo voor een Pikmin-game in augmented reality.