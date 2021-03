De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) staakt na vier jaar zijn rechtszaak tegen Qualcomm, schrijft Bloomberg. De chipmaker werd ervan beschuldigd zijn dominante marktpositie te misbruiken door aan telefoonmakers onredelijk hoge royalty's voor zijn licenties te vragen.

Qualcomm maakt onder meer modemchips voor telefoons. Bij de verkoop van deze chips aan telefoonfabrikanten bundelde het bedrijf deze chips met de verkoop van licenties voor patenten. In 2017 spande de FTC daarover een rechtszaak aan en in mei vorig jaar oordeelde een Amerikaanse rechter dat de koppelverkoop verboden was. Qualcomm had zijn macht misbruikt en onredelijk hoge royalty's gevraagd voor het gebruik van zijn patenten, luidde het oordeel.

Qualcomm ging in hoger beroep en kreeg drie maanden later gelijk. Volgens het Hof van Beroep waren de handelingen van de chipmaker niet illegaal.

FTC-voorzitter Rebecca Kelly Slaughter zegt in een verklaring nog steeds te geloven dat Qualcomm de wet overtreedt. Toch brengt de toezichthouder de zaak niet naar het Hooggerechtshof, omdat de autoriteit te maken heeft met "flinke tegenwind in deze zaak", waardoor een verdere behandeling geen zin zou hebben.

Slaughter zegt dat de oorspronkelijke uitspraak "volledig terecht" was. "Meer dan ooit moeten autoriteiten de concurrentiewetten doortastend handhaven om misbruik door dominante bedrijven tegen te gaan", zegt ze. "De FTC blijft gedrag op dit gebied nauwlettend in de gaten houden."

Qualcomm zegt blij te zijn dat de rechtszaak is beëindigd.