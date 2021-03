Xiaomi heeft vier nieuwe smartphones in de Mi 11-serie gepresenteerd, waaronder het nieuwe topmodel: de Mi 11 Ultra. Deze smartphone heeft een klein 1,1 incholedscherm om selfies met de achtercamera's te kunnen maken. De telefoon heeft ook een reguliere selfiecam aan de voorkant.

Het schermpje heeft een resolutie van 126x294 pixels en is dus niet scherp genoeg om er details op te kunnen zien. Wel zou je er hoofden op kunnen herkennen. Zo kun je dus met het schermpje zien of iemands hoofd nog op de foto terechtkomt, of dat het er net buiten valt. Dit scherm kan ook notificaties tonen.

Net als de reguliere Mi 11 heeft de Ultra drie camera's aan de achterzijde. De standaardcamera is met 50 megapixels wel minder scherp dan de 108MP-standaardcamera van de Mi 11. De groothoeklens en telemacrolens van de Ultra hebben echter allebei een 48 megapixelsensor en kunnen betere foto's schieten dan de Mi 11-camera's. Xiaomi claimt dat je tot 120 keer digitaal kan inzoomen met de Mi 11 Ultra en dat je met alle drie de camera's in 8K kan opnemen.

De Ultra heeft hetzelfde 6,81 inchscherm als de Mi 11 met een hoge ververssnelheid: 120 Hz. Ook de Ultra heeft een 20MP-selfiecamera in de linker bovenhoek van het scherm.

Beide telefoons hebben dezelfde Qualcomm Snapdragon 888-processor, waardoor ze allebei 5G ondersteunen. De Ultra heeft echter 12 GB geheugen en 256 GB opslag, meer dan het standaardmodel. Ook is de accu met 5.000 mAh net iets groter en kan deze met 67 watt worden opgeladen, net iets meer dan de Mi 11.

Naast de Ultra nog drie nieuwe Mi 11-telefoons

De Xiaomi Mi 11 Ultra kost 1.199 euro. Wanneer het model beschikbaar komt, is niet duidelijk. Naast de Ultra toont Xiaomi drie andere Mi 11-telefoons. De Mi 11i is een goedkoper model met een iets kleiner scherm en kleinere accu, voor 649 euro.

De goedkoopste Mi 11-modellen zijn de Lite en de Lite 5G. De niet-5G-uitvoering kost 299 euro; wie 5G-ondersteuning wil, moet 70 euro meer betalen. De Lite-modellen zijn de lichtste en dunste Mi 11-telefoons en hebben een langzamere processor en met 6,55 inch ook kleinere schermen dan de andere Mi 11-smartphones.