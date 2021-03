De Apple Kaarten-app laat volgens iCulture nu ook flitspalen in Nederland en België zien. De navigatieapp kan sinds iOS-versie 14 flitspalen tonen, alleen was dit voorheen beperkt tot een paar landen. Mogelijk gaat het om een gefaseerde verspreiding, waarbij sommige gebruikers de functie pas later ontvangen.

In Apple Kaarten zien gebruikers aan een geel icoontje met zwarte, flitsende camera waar een flitspaal staat. Het gaat om zowel roodlichtflitsers als snelheidsflitsers. Of de app ook mobiele flitsers weergeeft, is niet bekend.

Later moet het voor gebruikers ook mogelijk worden om zelf flitsers te kunnen melden. Op die manier zouden gebruikers bijvoorbeeld mobiele flitsers kunnen doorgeven.

In Google Maps is het voor gebruikers al langer mogelijk om zelf flitsers door te geven. Naast de pictogram geeft Apple Kaarten vooralsnog geen melding als je een flitspaal nadert.