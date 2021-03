Het Britse satellietbedrijf Inmarsat spant een kort geding aan om een gedwongen verhuizing naar het buitenland te voorkomen. Inmarsat gebruikt nu de 3,5 GHz-frequentieband voor noodcommunicatie met schepen op zee, maar de Nederlandse overheid wil die band gebruiken voor sneller 5G. Het bedrijf heeft satellietschotels in het Friese Burum staan.

Volgens Inmarsat zijn de door de overheid beoogde spectrumwijzigingen helemaal niet nodig, bevestigt het bedrijf na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. De gratis satellietdiensten van het bedrijf voor de veiligheid van zeelieden en 5G zouden prima binnen dezelfde spectrumband kunnen werken. De onderneming heeft al meer dan achttien maanden geprobeerd een oplossing te vinden, maar dat zou door een starre opstelling van de overheid niet mogelijk zijn gebleken.

In het grondstation in Burum ontvang Inmarsat jaarlijks circa 160 oproepen van schepen in nood. Daarmee bestrijkt het station circa een derde van de wereldwijde oproepen. Inmarsat wil graag dat dit werk ongestoord in Friesland kan blijven en hoopt daarover met de overheid in gesprek te kunnen gaan.

Indien Inmarsat toch wordt gedwongen tot verplaatsing van de activiteiten naar het buitenland, dan benadrukt het bedrijf dat het voorgestelde tijdpad niet realistisch is. Er zou een lange overgangsperiode nodig zijn om te voorkomen dat de veiligheid van zeevarenden gevaar loopt.

Providers bieden bijna een jaar 5G-abonnementen aan, maar gebruiken hiervoor dezelfde frequenties als voor 4G. Mede daardoor is het huidige 5G in de praktijk niet veel sneller of stabieler dan 4G. De 3,5 GHz-band moet echter sneller en stabieler mobiel internet mogelijk maken. De overheid houdt in september 2022 een veiling voor 5G-gebruik van die frequentieband. Daarna mag Inmarsat die frequentie van de overheid niet meer gebruiken voor de satellietcommunicatie.