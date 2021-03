De Venezolaanse regering beschuldigt Facebook van 'digitaal totalitarisme', omdat het bedrijf de pagina van president Nicolás Maduro voor dertig dagen heeft geblokkeerd. Dat gebeurde omdat Maduro volgens het platform desinformatie over het coronavirus had verspreid.

Maduro claimde in een video dat het middel Carvativir het coronavirus kan bestrijden, zonder daarvoor bewijs te leveren. Dat is tegen de regels van Facebook. De beelden zijn inmiddels verwijderd.

Het Venezolaanse ministerie van Informatie zei zondag in een verklaring dat Facebook "achter een bericht aan ging dat gericht was op de bestrijding van de pandemie". "We zijn hier getuige van digitaal totalitarisme dat wordt uitgeoefend door internationale bedrijven die landen hun wetten willen opleggen."

Facebook heeft niet op de verklaring gereageerd. Eerder zei het bedrijf wel dat de video van Maduro tegen de gebruikersvoorwaarden indruist. "We volgen de richtlijnen van gezondheidsorganisatie WHO, die zegt dat er geen medicatie is om van COVID-19 te genezen", aldus een woordvoerder. "Vanwege het herhaaldelijk schenden van onze regels blokkeren we de pagina van Maduro voor dertig dagen."

Verschillende Venezolaanse artsen hebben gewaarschuwd dat het door Maduro genoemde effect van Carvativir niet is bewezen.