Het Chinese bedrijf Huawei had jaren geleden onbeperkt toegang tot klant- en facturatiegegevens van telecombedrijf Telfort. Dat blijkt uit een onderzoek van Telforts moederbedrijf KPN uit 2011, schrijft de Volkskrant maandagochtend.

KPN onderzocht destijds een nieuwe klant- en facturatieomgeving van Telfort, die door Huawei werd beheerd. Uit het onderzoek bleek dat Huawei regelmatig bestanden uit de klantomgeving haalde.

Het is niet duidelijk hoeveel gegevens daadwerkelijk zijn opgeslagen en wat ermee is gebeurd, omdat niet werd bijgehouden wat er precies uit de systemen gekopieerd werd. KPN heeft de kwestie volgens de Volkskrant niet nader onderzocht, maar het bedrijf zegt dat er "geen enkele aanleiding" is om te denken dat er informatie van klanten is ontvreemd.

Het klantensysteem wordt inmiddels niet meer gebruikt. KPN zegt dat er destijds scherp naar de kwestie is gekeken, ook naar de veiligheidsstandaarden uit die tijd, onder meer om te voorkomen dat mensen onbevoegd in systemen konden komen. In de jaren daarna zijn "verbeteringsmaatregelen opgevolgd en doorgevoerd".

Telfort-klanten zijn er niet over ingelicht en het is niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Dat was in die tijd nog niet verplicht. Het is niet bekend of er opnieuw een onderzoek wordt ingesteld. KPN laat in een reactie aan NU.nl weten geen aanvullende informatie te hebben.

Huawei is in meerdere landen uit de kern van het 5G-netwerk geweerd vanwege bezorgdheid over spionage voor de Chinese overheid. Ook in Nederland mag het bedrijf niet meer bij de gevoeligste delen van het netwerk, zo werd eind 2019 bekend. Huawei ontkent gebruikersgegevens met China te delen.

Er zijn in Nederland wel telefoons van Huawei te koop. Vanwege een Amerikaans verbod mag Google echter geen zaken meer met Huawei doen en daardoor zijn nieuwe telefoons van de fabrikant niet van Google-apps en -diensten voorzien. De Huawei-telefoons zijn voorzien van een alternatieve appwinkel en andere eigen diensten.