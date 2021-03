De Australische tv-zender Nine Network kon zondag meerdere live-uitzendingen niet uitzenden vanwege een cyberaanval. Om wat voor aanval het gaat, is niet duidelijk. Het Australische parlement heeft eveneens technische problemen. Het parlement onderzoekt nu of het ook doelwit is van een hack.

Nine Network had zondagochtend (lokale tijd) een ontbijtnieuwsprogramma en een sportprogramma live moeten uitzenden, maar vanwege de cyberaanval lukte dit niet. Op Twitter zegt het mediabedrijf dat e-mail- en monteersystemen door de aanval ontoegankelijk zijn.

Tegen de Sydney Morning Herald zegt het netwerk dat het mogelijk nog enige tijd duurt voor alle computersystemen weer werken. Werknemers moeten door de aanval nu ook thuis werken.

Het is niet bekend wie achter de aanval zit. De aanvallers zouden nog niet om losgeld hebben gevraagd. Inmiddels kan de zender weer liveprogramma's uitzenden, zij het met beperkingen.

Australische parlementsleden hebben daarnaast sinds zaterdag beperkt toegang tot hun e-mails, kalenders en contactpersonen. Deze storing zou voornamelijk de smartphones en tablets van de politici treffen.

Volgens News.com.au is een bedrijf dat softwarediensten levert aan de parlementsleden getroffen door een cyberaanval. Daarom heeft de cyberveiligheidsdienst van het parlement toegang tot de diensten van dit bedrijf afgesloten.