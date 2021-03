Facebook heeft de pagina van de Venezolaanse president Nicolás Maduro voor dertig dagen geblokkeerd, omdat hij volgens het platform desinformatie heeft verspreid over COVID-19. Maduro claimde in een video, zonder bewijs, dat een bepaald middel de ziekte kon genezen. Facebook heeft de beelden verwijderd, meldt het sociale netwerk zaterdag.

De Venezolaanse president promootte het middel in januari al. De behandelmethode kon volgens Maduro zowel helpen bij genezing als preventie.

Facebook benadrukt echter dat de video ingaat tegen de gebruikersvoorwaarden. "We volgen de richtlijnen van gezondheidsorganisatie WHO, die zeggen dat er geen medicatie bestaat die het coronavirus kan genezen", aldus een woordvoerder. "Vanwege het herhaaldelijk schenden van onze regels blokkeren we de pagina voor dertig dagen." De pagina van Maduro is nu alleen nog te lezen, er kunnen in deze periode geen nieuwe berichten worden geplaatst.

De beheerders van Maduro's pagina zijn op de hoogte gesteld van de blokkade. Zijn account op Instagram, het platform dat in handen is van Facebook, kan nog wel steeds worden gebruikt.

Het Venezolaanse ministerie van Informatie wilde zaterdag niet reageren. Maduro klaagde in februari dat Facebook zijn video's censureert en dat socialemediabedrijven hem oneerlijk behandelen. Hij is een grootgebruiker van onder meer Twitter, Instagram en Facebook, die hij vaak inzet voor livesessies.