Oud-profvoetballer Thierry Henry stopt vanaf zaterdag voorlopig met sociale media. De voormalig wereldkampioen met het Franse elftal in 1998 is het niet eens met het in zijn ogen te vrijblijvende beleid dat sociale mediaplatformen hanteren rond online racisme en pesterijen.

"Ik blijf offline totdat de platformen de huidige wantoestanden even hard aanpakken als inbreuken op copyrights", schrijft de voormalige steraanvaller van Arsenal op Instagram.

Henry heeft ook een Twitter- en een Facebook-account. Op Facebook heeft de oud-voetballer tien miljoen volgers. Op Twitter zijn dat er 2,7 miljoen en op Instagram 2,3 miljoen.

"Het racisme, de pesterijen en als gevolg daarvan mentale foltering van de slachtoffers is te giftig geworden om nog te negeren. Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen."

Volgens Henry is het te makkelijk om een account te openen en vervolgens anoniem mensen lastig te vallen, zonder enige gevolgen. Totdat dit verandert, zegt de oud-voetballer offline te blijven. Hij laat weten te hopen dat er snel beterschap komt.

Henry knielde bijna 9 minuten in reactie op dood George Floyd

In juli knielde Henry gekleed in een Black Lives Matter T-shirt precies 8 minuten en 46 seconden tijdens een duel van het door hem getrainde Montreal Impact en New England Revolution. Die tijd was gelijk aan de tijd dat een witte politieagent in mei met z'n linkerknie in de nek van de zwarte arrestant George Floyd bleef zitten.

Floyd overleed kort daarna. De beelden van de hardhandige aanhouding van de zwarte man in Minneapolis leidden tot protesten over de hele wereld tegen racisme en discriminatie.

De Black Lives Matterbeweging kreeg door de protesten wereldwijde bekendheid. Ook verschillende sporters lieten van zich horen tijdens wedstrijden, onder meer door te knielen voor het eerste fluitsignaal. De Amerikaanse basketbal-, voetbal- en honkbalcompetities kwamen vanwege de protesten tijdelijk stil te liggen.