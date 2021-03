De Amerikaanse fabrikant Razer brengt dit jaar naar eigen zeggen "het slimste mondkapje ter wereld" op de markt. Het masker heeft een ingebouwde microfoon en versterker, waardoor de gebruiker makkelijker te verstaan moet zijn.

De fabrikant toonde in januari al een concept van het mondmasker, maar meldt nu dat het kapje later dit jaar ook echt zal worden geproduceerd. "Project Hazel wordt werkelijkheid. We gaan de maskers uitbrengen, omdat we denken dat we helaas nog een lange tijd mondkapjes moeten dragen", zegt directeur Min-Liang Tan tegen Yahoo Finance.

Project Hazel is een slim masker met een transparante voorkant, waardoor je mond zichtbaar blijft. Het kapje heeft een ingebouwde microfoon en luidspreker, die een stem kunnen versterken waardoor je beter te verstaan bent.

Daarnaast biedt Hazel actieve luchtventilatie, waardoor het kapje net zo effectief zou moeten zijn als een medisch mondmasker. Ook zou het kapje dusdanig goed afsluiten dat brillen niet meer beslagen raken.

Wanneer het kapje precies op de markt wordt gebracht, is niet duidelijk. Directeur Tan meldt dat de productie ervan dit jaar van start gaat. Ook is nog niet duidelijk hoeveel het mondmasker gaat kosten.