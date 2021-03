Een PlayStation-icoon maakt deze week de overstap naar mobiele telefoons en ook een beroemd kaartspel wordt digitaal. Dit zijn de apps van de week.

Magic: The Gathering Arena

Het populaire kaartspel Magic: The Gathering maakte in 2019 al de overstap naar de pc, maar is nu ook op iOS en Android te spelen.

De besturing is grondig op de schop gegaan om het spel goed speelbaar te maken op een touchscreen. Zelfs als je niet of nauwelijks bekend bent met het kaartspel, is Arena het proberen waard. Het spel heeft een handige tutorial die de basisregels stap voor stap uitlegt. Ook kun je oefenen tegen computergestuurde tegenstanders.

In Magic: The Gathering Arena zijn vijftien decks met kaarten te verzamelen die het toegankelijk maken om verschillende speelstijlen te testen zonder veel geld uit te geven aan pakjes kaarten. Daarnaast zijn er dagelijkse uitdagingen waarmee je stap voor stap je kaartenverzameling uitbreidt.

Dankzij cross-platform play kunnen mobiele gebruikers pc-spelers uitdagen en vice versa. Ook kun je met hetzelfde account op beide apparaten inloggen, zodat je volledige kaartencollectie ook in de app beschikbaar is. Het spel is gratis te spelen, maar via in-appaankopen kunnen extra pakjes digitale kaarten aangeschaft worden.

Download Magic: The Gathering Arena voor iOS of Android (gratis)

1 Bekijk de trailer van MTG Arena

Crash Bandicoot: On the Run!

PlayStation-icoon Crash Bandicoot heeft sinds deze week zijn eigen spel op smartphones en tablets. Als je het fenomeen 'Temple Run' van een paar jaar geleden nog kent, zal Crash Bandicoot: On the Run! je bekend voorkomen.

Ook in dit spel bestuur je een personage dat automatisch rent, terwijl er allerlei hindernissen op hem afkomen. Het is aan jou om op het juiste moment te springen of van baan te wisselen. Dit doe je door over het scherm te vegen en te tikken, terwijl de snelheid geleidelijk toeneemt.

Het mobiele avontuur van Crash gaat echter verder dan een simpele Temple Run-kloon: tussen het rennen door bouw je aan je eigen basis en verbeter je de uitrusting van Crash. Dat is hard nodig, want er zijn tal van eindbazen die je het leven zuur maken. Crash Bandicoot: On the Run! is gratis te downloaden en bevat in-appaankopen.

Download Crash Bandicoot: On the Run! voor iOS en Android (gratis)

1 Bekijk de trailer van Crash Bandicoot: On the Run!

Box it Up! Inc.

Box It Up! Inc. is typisch zo'n spel dat je even tussendoor speelt, waarna je erachter komt dat er alweer een half uur verstreken is. In dit kleurrijke puzzelspel draait alles om - je raadt het al - het verpakken van spullen in dozen.

Dat klinkt saaier dan het is: in rap toenemende snelheid moet je de dozen inpakken en vervolgens naar een van de drie goede banen sturen. Door dit simpele concept steeds verder uit te bouwen met variaties, blijft het spel boeien en wordt het steeds lastiger om verder te komen.

De kleurrijke pixelstijl en vrolijke muziek maken het pakket compleet. Box it Up! Inc. kunnen we iedereen aanraden die op zoek is naar een snel puzzelspel waarmee je vrijwel zonder voorkennis direct kunt beginnen. Het spel is gratis te downloaden en bevat in-appaankopen, zoals skins om de lopende band er anders uit te laten zien.

Download Box it Up! Inc. voor iOS en Android (gratis)